الفتى العراقي بطل صورة "الرغبة في الحياة" يصل موسكو(صور)

وصل اليوم الى العاصمة الروسية موسكو الفتى العراقي، قاسم، بطل صورة "الرغبة في الحياة"، الفائزة بجائزة مسابقة أندريه ستينن الدولية 2018، والتي استحدثتها وكالة "روسيا سيفودنيا" الروسية.

فازت صورة "الرغبة في الحياة" للمصور العراقي، تيسير المهدي، بالمركز الأول في مسابقة "أندريه ستينن الدولية " في فئة الرياضة في المسابقة المذكورة للعام الماضي.

وكان قاسم بطل تلك اللقطة والتي ظهر فيها وهو يمارس كرة القدم رفقة أقرانه وظهر مستندا على عكازين رغم فقدانه ساقه، ليعرف العالم بحجم المأساة الإنسانية، ولتظهر اللقطة رغبة الفتى العراقي ومثابرته في التغلب على الصعوبات.

وقامت الجهة المنظمة للمسابقة، في الوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيفودنيا"، بدعوة الفتى لزيارة روسيا، بمناسبة عيد ميلاده.

© Photo / Tayseer Mahdi الفتى العراقي، قاسم، بطل صورة "الرغبة في الحياة"، الفائزة بجائزة مسابقة أندريه ستينن الدولية لعام 2018

وخلال أسبوع الإقامة للفتى العراقي سيتعرف على عدد من معالم العاصمة بالإضافة لمشاهدة مباراة بكرة القدم، بين فريقي سبارتاك وأوفا في إطار مباريات الدوري الروسي لكرة القدم، كما سيزور متحف نادي "سبارتاك أرينا".

هذا وكانت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد اقترحت في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بدعوة الفتى العراقي الى موسكو، حيث دعت المصور العراقي تيسير المهدي للعثور على الصبي في الوقت الذي ستتكفل روسيا بدعوته.

لتعلق رئيسة تحرير وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" وقناة "آر تي، مارغريتا سيمونيان، عبر قناتها على موقع تلغرام قائلة" سنجده، وسنحضره، وسنريه البلد (روسيا)، وسنقوم بالتأكيد باصطحابه إلى مباراة كبيرة لكرة القدم.. وسيحاول أطباؤنا علاجه وتقديم طرف اصطناعي له".

© Photo / Tayseer Mahdi الفتى العراقي، قاسم، بطل صورة "الرغبة في الحياة"، الفائزة بجائزة مسابقة أندريه ستينن الدولية لعام 2018

يذكر بأن مسابقة "أندريه ستينن الدولية" للتصوير الصحفي، والتي تنظمها وكالة الأنباء "روسيا سيفودنيا" برعاية اللجنة الروسية لـ"اليونسكو"، تهدف إلى دعم المصورين الشباب، في الوقت، الذي يسمح بالمشاركة لأعمار تتراوح مابين 18 ولغاية 33 سنة.

يذكر بأنه في العام 2018 وصل عدد الاعمال المشاركة لحوالي 6 آلاف عمل توزعت على 80 دولة.