الكرملين: بوتين يعقد سلسلة من الاجتماعات حول القضايا العسكرية

وقال بيسكوف رداً على سؤال حول انعقاد سلسلة الاجتماعات: "نعم أنا أؤكد. ستكون هناك جولة أخرى".
وفي تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، عقد بوتين في مدينة أنابا الروسية اجتماعا في إطار من سلسلة من المشاورات مع قيادة وزارة الدفاع الروسية والمجمع الصناعي العسكري.
وخلال الاجتماعات، أكد الرئيس أن روسيا، في ظل ظروف الوضع الصعب في العالم، ملزمة بضمان تطور متوازن للجيش والقوات البحرية، دون الدخول في سباق التسلح.
وفي هذا الصدد، حدد بوتين المهام ذات الأولوية لتطوير القوات المسلحة الروسية. مشددا على أهمية تحسين التدريب القتالي للقوات.
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