العراقي بطل صورة "الرغبة في الحياة" يركل كرة البداية في مباراة بالدوري الروسي (صور)

شارك الفتى العراقي، قاسم، بطل صورة "الرغبة في الحياة"، الفائزة بجائزة مسابقة ستينن الدولية 2018، يركل ضربة البداية في لقاء فريقي "سبارتاك" و"أوفا" ضمن مباريات الدوري الروسي لكرة القدم.

الفتى العراقي والذي وصل العاصمة الروسية، موسكو، أمس السبت، شارك بركل كرة البداية على ملعب "سبارتاك أرينا".

ونال الفتى العراقي شهرة كبيرة بعدما أصبح بطل صورة "الرغبة في الحياة" للمصور العراقي، تيسير مهدي، والذي فازت لقطته بالمركز الأول في مسابقة "أندريه ستينن الدولية " في فئة الرياضة في المسابقة المذكورة للعام الماضي.

© Sputnik . Ramil Sitdikov الفتى العراقي بطل صورة "الرغبة في الحياة" يركل كرة البداية في مباراة بالدوري الروسي

وكان قاسم بطل تلك اللقطة والتي ظهر فيها وهو يمارس كرة القدم رفقة أقرانه وظهر مستندا على عكازين رغم فقدانه ساقه، ليعرف العالم بحجم المأساة الإنسانية، ولتظهر اللقطة رغبة الفتى العراقي ومثابرته في التغلب على الصعوبات.

وقامت الجهة المنظمة للمسابقة، في الوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيفودنيا"، بدعوة الفتى لزيارة روسيا، بمناسبة عيد ميلاده.

© Sputnik . Ramil Sitdikov الفتى العراقي بطل صورة "الرغبة في الحياة" حاضرا في مباراة بالدوري الروسي

وكانت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اقترحت في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، دعوة الفتى العراقي إلى موسكو، حيث دعت المصور العراقي تيسير المهدي للعثور على الصبي في الوقت الذي ستتكفل روسيا بدعوته.

وبدورها علقت رئيسة تحرير وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" وقناة "آر تي"، مارغريتا سيمونيان، عبر قناتها على موقع تلغرام قائلة "سنجده، وسنحضره، وسنريه البلد (روسيا)، وسنقوم بالتأكيد باصطحابه إلى مباراة كبيرة لكرة القدم.. وسيحاول أطباؤنا علاجه وتقديم طرف اصطناعي له".

© Sputnik . Ramil Sitdikov الفتى العراقي بطل صورة "الرغبة في الحياة" حاضرا في مباراة بالدوري الروسي

يذكر بأن مسابقة "أندريه ستينن الدولية" للتصوير الصحفي، والتي تنظمها وكالة الأنباء "روسيا سيفودنيا" برعاية اللجنة الروسية لـ"اليونسكو"، تهدف إلى دعم المصورين الشباب، في الوقت، الذي يسمح بالمشاركة لأعمار تتراوح مابين 18 ولغاية 33 سنة.

يذكر بأنه في العام 2018 وصل عدد الأعمال المشاركة في المسابقة لحوالي 6 آلاف عمل توزعت على 80 دولة.