روسيا تجري رحلة مراقبة فوق أراضي البوسنة والهرسك بموجب اتفاقية "الأجواء المفتوحة "

موسكو- سبوتنيك. ونشرت الصحيفة، اليوم الاثنين: "بموجب تنفيذ اتفاقية "الأجواء المفتوحة" تخطط روسيا للقيام برحلات مراقبة على متن طائرة المراقبة الروسية "أه أن- 30 بي" فوق أراضي البوسنة والهرسك ".
وأشارت الصحيفة إلى أن التحليق سينفذ وفقا للمسار المتفق عليه، وبحضور خبراء من البوسنة والهرسك على متن الطائرة للتأكد من الالتزام بجميع المعايير المتفق عليها واستخدام المعدات المسموح بها بموجب الاتفاقية.
والجدير بالذكر، أن اتفاقية السماء المفتوحة، تم إقرارها في عام 1992 في العاصمة الفنلندية هلسنكي، من قبل 27 دولة من الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التفاهم والثقة المتبادلة. وتضم هذه الاتفاقية اليوم 34 دولة. وقامت روسيا بالتوقيع عليها يوم 26 أيار/مايو عام 2001.
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