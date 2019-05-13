روسيا تجري رحلة مراقبة فوق أراضي البوسنة والهرسك بموجب اتفاقية "الأجواء المفتوحة "

موسكو- سبوتنيك. ونشرت الصحيفة، اليوم الاثنين: "بموجب تنفيذ اتفاقية "الأجواء المفتوحة" تخطط روسيا للقيام برحلات مراقبة على متن طائرة المراقبة الروسية "أه أن- 30 بي" فوق أراضي البوسنة والهرسك ".



© Sputnik . ministère russe de la Défense روسيا تجري رحلة مراقبة فوق الولايات المتحدة من 22 إلى 27 أبريل بموجب اتفاقية "الأجواء المفتوحة"

وستنطلق رحلات المراقبة في الفترة من 13 إلى 17 أيار/مايو الجاري من مطار سراييفو، وسيبلغ مدى رحلة المراقبة 720 كيلومترا.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحليق سينفذ وفقا للمسار المتفق عليه، وبحضور خبراء من البوسنة والهرسك على متن الطائرة للتأكد من الالتزام بجميع المعايير المتفق عليها واستخدام المعدات المسموح بها بموجب الاتفاقية.

والجدير بالذكر، أن اتفاقية السماء المفتوحة، تم إقرارها في عام 1992 في العاصمة الفنلندية هلسنكي، من قبل 27 دولة من الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التفاهم والثقة المتبادلة. وتضم هذه الاتفاقية اليوم 34 دولة. وقامت روسيا بالتوقيع عليها يوم 26 أيار/مايو عام 2001.