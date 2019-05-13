ريابكوف: زيارة بومبيو إلى موسكو ألغيت بسبب جدول الأعمال

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى موسكو ألغيت بسبب جدول أعماله، مشيرا إلى أن الاجتماعات في سوشي سوف تتم، إذ يلتقي بومبيو مع الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.

موسكو- سبوتنيك وأضاف أن روسيا تتوقع مناقشة جميع القضايا في المحادثات المقبلة مع بومبيو، من فنزويلا إلى الأسلحة.

© REUTERS / LEAH MILLIS بومبيو يلغي زيارته لموسكو خلال رحلته إلى روسيا

كما ذكر أن هناك احتمال لطرح مسألة لقاء بوتين وترامب خلال قمة العشرين في أوساكا أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى سوتشي.

وتابع، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن بحث عقد لقاء بين بوتين وترامب خلال قمة العشرين في أوساكا: "هذا موضوع متاح. دائما نقول إن وجود القادة في حدث على مثل هذا المستوى يفتح الباب أمام فرصة كهذه، لكننا رأينا في الماضي كيف تجاوز الجانب الأمريكي نفسه الاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقا وغير خططه… ولكن من الناحية الافتراضية يوجد هذا الاحتمال".

وكان وزير الخارجية الأمريكي قرر إلغاء زيارته إلى موسكو خلال رحلته إلى روسيا، لكن سيلتقي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف ومع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقالت الوكالة بالإشارة إلى ممثل في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إن بومبيو غادر من قاعدة أندروز المشتركة القريبة من واشنطن في طريقه إلى بروكسل، وسيعقد محادثات مع مسؤولين أوروبيين بشأن إيران وقضايا أخرى اليوم الاثنين قبل أن يتوجه إلى روسيا.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، أن بومبيو سيزور موسكو وسوتشي في الفترة من 12 إلى 14 مايو/ أيار ويلتقي بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.