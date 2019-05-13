لافروف: روسيا والصين والولايات المتحدة مستمرة بالعمل للتسوية في أفغانستان

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن روسيا والصين والولايات المتحدة تواصل العمل بصيغة ثلاثية للتسوية في أفغانستان.

سوتشي _ سبوتنيك. وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب لقائه مع نظيره الصيني فان إي: "اتفقنا على مواصلة المساهمة في التسوية بالبلاد [أفغانستان]، والاستفادة من إمكانيات صيغة موسكو للمشاورات ومجموعة الاتصال شنغهاي — أفغانستان. وسنواصل التشاور وفق الصيغة الثلاثية — روسيا والصين والولايات المتحدة".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich لافروف: روسيا تعزز حدود طاجيكستان وتجهز قواتها المسلحة في ظل التهديد النابع من أفغانستان

وأضاف وزير الخارجية الروسي، بأن موسكو وبكين تنويان مواصلة التعاون بشأن حل مشكلة شبه الجزيرة الكورية.

وأردف لافروف: "لدينا تطابق بتقييم الوضع في شبه الجزيرة الكورية، اتفقنا على مواصلة إبقاء اتصالات وثيقة حيال هذه القضية، وعدم إضعاف الجهود المشتركة لتشكيل آلية للسلام والأمن في شمال شرق آسيا".

هذا ويقوم وزير الخارجية الصيني، فان إي، بزيارة رسمية إلى موسكو يومي 12-13 أيار/مايو، تلبية لدعوة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".

والجدير بالذكر أن روسيا والصين تربطهما أواصر من الصداقة والعلاقات الودية تمتد إلى قرون، بالإضافة إلى شراكة في كثير من مجالات التعاون، كما تلعب الدولتان دورا هاما في تسوية الكثير من الأزمات الدولية والحفاظ على السلام وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات.