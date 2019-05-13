بوتين: يجب تطوير الجيش الروسي مع مراعاة قرار واشنطن بالخروج من معاهدة الصواريخ

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أنه يجب مراعاة قرار الولايات المتحدة حول الخروج من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في تطوير القوات المسلحة الروسية.

سوتشي — سبوتنيك. وقال بوتين خلال اجتماع حول تطوير المجمع العسكري الصناعي: "مع ذلك يجب مراعاة تغييرات الوضع العسكري السياسي في العالم، اللذان يؤثران على الأمن الإقليمي والعالمي".

وأوضح، أقصد قبل كل شيء خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى والعديد من العوامل الأخرى. كل ذلك يتطلب منا التطوير المستمر لأنظمة الأسلحة الواعدة القائمة على التقنيات المتقدمة".

وكشف الرئيس الروسي أن مستوى تجهيز المعدات الحديثة في القوات النووية الاستراتيجية الروسية بلغ 82 بالمئة.

وتابع: "خلال الأعوام الأخيرة تقدمنا كثيراً في هذا الاتجاه. فبلغ مستوى تجهيز المعدات الحديثة في القوات النووية الاستراتيجية 82 بالمئة، وفي القوات الجوية الفضائية بلغ هذا المؤشر 74 بالمئة، وفي قوات الإنزال الجوي والقوات البحرية يفوق 60 بالمئة، أما في قوات المشاة اقترب من 50 بالمئة".

يتبع…