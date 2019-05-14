بوتين يذكر ببدء تشغيل الرادار القادر على مراقبة أجواء الشرق الأوسط

وتطرق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع قادة القوات المسلحة الروسية يوم 13 مايو/أيار إلى الموضوع المتعلق بتطوير القوات الجوية-الفضائية، مشددا على ضرورة تطوير ما تملكه القوات الجوية-الفضائية من وسائط لصد الهجمات الجوية والفضائية الممكنة.

© Sputnik . Sergey Pivovarov رادار "سوخوي 30" يرى الطائرات الخفية

وحدد رئيس الدولة أحد الأهداف الرئيسية من تطوير القوات الجوية-الفضائية، قائلا: "إن إحدى المهام الرئيسية تعزيز مستوى الرقابة والسيطرة على المجال الجوي".

وتملك القوات الجوية-الفضائية الروسية ما يمكّنها من تحقيق هذه المهمة مثل جهاز الرادار المسمى بـ"كونتينير" الذي يستطيع أن يرى ما وراء الأفق.

وذكر بوتين أن رادار "كونتينير" باشر العمل في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشيرا إلى أن رادار "كونتينير" يمكّن من مراقبة أجواء الجزء الأكبر من أوروبا الغربية والشرق الأوسط.