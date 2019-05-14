الخارجية الروسية: أمريكا تعد عدتها لاستخدام السلاح النووي في أوروبا

نوهت الخارجية الروسية إلى خطورة نشر أسلحة نووية أمريكية في أوروبا.

ولفت مسؤول الخارجية الروسية إلى أن نشر الأسلحة النووية الأمريكية في أراضي الدول الأوروبية غير النووية يمهد لاستخدام السلاح النووي ويدفع هذه الدول إلى شفير الكارثة المدمرة.

وقال فلاديمير يرماكوف، رئيس دائرة منع انتشار الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية، لـ"سبوتنيك" إن بعض الدول التابعة لواشنطن تتظاهر بأن شيئا لا يحدث أو تتهرب من إدراك حقيقة أن أوروبا تشهد استعدادات لاستخدام السلاح النووي.

وبالتالي فإن الدول الأوروبية لا تلتزم بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وتضع نفسها على شفير الكارثة النووية المدمرة، كما أشار إلى ذلك مسؤول الخارجية الروسية.

جدير ذكره أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت مؤخرا عن انسحابها من معاهدة إزالة الصواريخ المتوسطة والأقل مدى.