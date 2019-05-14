روسيا تحمل واشنطن مسؤولية عدم تمكن إيران من إخراج اليورانيوم المخصب والماء الثقيل من البلاد

أعلن مدير إدارة منع الانتشار والحد من الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، اليوم الثلاثاء، أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران تمنع تنفيذ بنود خطة العمل الشاملة المشتركة، حيث لا تستطيع إيران من إخراج اليورانيوم المخصب والماء الثقيل من البلاد.

© Fotolia / Twindesigner الخارجية الروسية: أمريكا تعد عدتها لاستخدام السلاح النووي في أوروبا

وقال يرماكوف لوكالة سبوتنيك : "الأمر يبدو مثيرا للسخرية، فطهران تفعل بالضبط ما تدفعها واشنطن إلى فعله بفرضها العقوبات "النووية" مؤخرا، فقد جعل الأميركيون إخراج اليورانيوم المخصب والماء الثقيل خارج البلاد مستحيلا، والآن سوف تقوم إيران بتخزينهما، والخطأ يقع بالكامل على واشنطن".

ومن جهة أخرى، أشار يرماكوف إلى أن تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران يعتمد على استعداد المجتمع الدولي للرد المشترك على التصرفات الأميركية.

وقال يرماكوف لوكالة "سبوتنيك": "نعتقد أن مستقبل "الصفقة" النووية، وكذلك النظام العالمي لمنع الانتشار، يعتمد إلى حد كبير على رغبة المجتمع الدولي في السعي للحصول على ردود موحدة على التحديات الخطيرة من قبل الولايات المتحدة، بدلاً من محاولات غير مبررة لإرضاء واشنطن بطريقة أو بأخرى".