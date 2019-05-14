الصراع مستمر للدفاع عن حقوق الصحفي فيشينسكي المحتجز في أوكرانيا

أرسل الصحفيون الروس طلبا إلى السلطات الأوكرانية بالإفراج عن رئيس تحرير "ريا نوفوستي أوكرانيا" كيريل فيشينسكي، المحتجز في سجون العاصمة الأوكرانية كييف لمدة عام الآن.

وشكر فيشينسكي الصحفيين على دعمهم الكبير، حيث قال: "لا يمكنني أن أعبر بالكلمات مدى فرحي (بالرسالة) رؤية أسماء أعرفها تحت النص… لقد شعرت بالدفء وكأنني أصافحكم وأعانقكم جميعا".

وكان لدى فيشينسكي الوقت الكافي لمراجعة ما كتبه من مقالات خلال توليه منصب رئيس تحرير "ريا نوفوستي" في أوكرانيا، وأشار: "أنا مقتنع، أنني والصحفيين الذين كانوا يعملون معي أدوا واجباتهم المهنية بوفاء وصدق، ولم يبتعدوا حتى قليلا عن المبادئ الأساسية للصحافة وحرية التعبير".

وتتهم أوكرانيا فيشينسكي بالخيانة العظمى والدعاية المعادية لأوكرانيا والتخريب، وأكد فيشينسكي أنه قادر على الإثبات في المحكمة عدم صحة هذه الاتهامات وبأنها ما كانت إلا لعبة سياسية للرئيس الأوكراني السابق بوروشينكو وانتقام لإظهار الحقيقة في مقالات الوكالة.

وأكد فيشينسكي: "على أي حال، أنا مستعد للدفاع عن اسمي وسمعتي المهنية، مع العلم مدى صعوبة هذا الصراع في ظروف الضغط السياسي".

ووقع 240 صحفيا روسيا منهم رئيسة تحرير "آر تي" و"سبوتنيك" و"روسيا سيغودنيا" مارغاريتا سيمونيان ورؤساء تحرير وكالات إعلامية روسية كبيرة أخرى، على عريضة تطالب أوكرانيا بالإفراج الفوري عن فيشينسكي وإسقاط الاتهامات الكاذبة وتم إرسال العريضة إلى الرئيس الأوكراني الحالي فلاديمير زيلينسكي.