بوتين يعلن عن عقيدة أمن الطاقة الروسية الجديدة

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن عقيدة أمن الطاقة الروسية الجديدة، وذلك من خلال مرسوم رئاسي نشر على البوابة القانونية.

© AP Photo / مجلس الشيوخ الأمريكي يذكر بومبيو بتحذير بوتين

وجاء في المرسوم: "من أجل ضمان أمن الطاقة في روسيا الاتحادية، قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الموافقة على مبدأ أمن الطاقة في روسيا الاتحادية".

وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عقيدة الطاقة الجديدة في روسيا بمحاربة التمييز ضد الشركات الروسية التابعة لمجمع الوقود والطاقة في الأسواق العالمية.

وجاء في العقيدة: "وضع مهام لضمان الحماية القانونية الدولية لمصالح الشركات الروسية في مجمع الوقود والطاقة، ودعم تصدير منتجاتها وتقنياتها وخدماتها ومكافحة التمييز في أسواق الطاقة العالمية للشركات الروسية التابعة لمجمع الوقود والطاقة، التي تقوم بتصدير المنتجات والتقنيات والخدمات وتنفذ المشاريع الدولية".

ودعت العقيدة إلى "تطوير التكامل في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورابطة الدول المستقلة، وتعميق الشراكة في مجال الطاقة مع مجموعة بريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وتنمية التعاون مع البلدان الأجنبية في إطار منتدى البلدان المصدرة للغاز، ومنظمة البلدان المصدرة للنفط وغيرها من المنظمات الدولية".