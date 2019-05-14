تقييم خطة البنتاغون لإرسال الجيش إلى الشرق الأوسط

علق السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف على الخطة الأمريكية الجديدة لإرسال 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط، مشيرا إلى الحرب في العراق.

فقد كتب بوشكوف عبر حسابه على موقع تويتر: "في عام 2003، صرح نائب رئيس الولايات المتحدة (ديك) تشيني: "لقد حان الوقت للاستيلاء على العراق". ولكنهم استولوا عليه، حتى أنهم لم يعرفوا كيف يخرجون منه. والآن يلعب بولتون دور تشيني ويدعو إلى توجيه ضربة لإيران. والبنتاغون مستعد لإرسال 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط، كما كان الحال مع العراق حينها".

© AP Photo / Evan Vucci نيويورك تايمز: وزير الدفاع الأمريكي قدم خطة عسكرية لإرسال 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط

وأفادت صحيفة " نيويورك تايمز "، في وقت سابق أن القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان قدم خطة عسكرية محدثة تنص على إرسال 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط، في حال سارعت إيران في تطوير أسلحة نووية أو هاجمت الجنود الأمريكيين. ووفقا للصحيفة فإن الخطة الجديدة وضعت تحت ضغط من مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جون بولتون.

وعلق قائد البحرية الإيرانية على قرار واشنطن أن القوات الأمريكية يجب أن تغادر المنطقة.