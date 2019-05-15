بيسكوف: موسكو لم تتلق ضمانات من بومبيو بشأن إيران والوضع يميل نحو التصعيد

أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن موسكو لم تتلق أي ضمانات من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن إيران، مشيرا إلى أن الوضع واضح ويميل نحو التصعيد بسبب ضغط واشنطن على طهران.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف: "نلاحظ استمرار التصعيد والتوتر حول هذا الموضوع. نرى بشكل مؤسف القرارات التي يتخذها الجانب الإيراني، ونحن نفهم أن الجانب الإيراني يتخذ هذه القرارات بشكل غير طوعي وبشكل غير مبادر، بل يرد على الضغط الذي يتناقض بشكل عام مع نص وروح الخطة الشاملة"، مؤكدا: "لم يكن هناك أي ضمانات من بومبيو…فهناك وضع واضح للأسف يحمل طابعا نحو التصعيد".

وقد أرسلت الولايات المتحدة، في الأيام الأخيرة، حاملة الطائرات أبراهام لنكولن إلى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى قاذفات من طراز بي-52، كما قررت في وقت لاحق إرسال السفينة الحربية أرلنغتون إلى المنطقة.

وجاء ذلك بعدما تحدثت الإدارة الأمريكية عن خطط إيرانية محتملة لشن هجمات على أهداف أمريكية في المنطقة. ووفقا لواشنطن، فإن الهجمات ربما تستهدف مصالح أمريكية في باب المندب، وفي كل من العراق والكويت، فضلا عن استهداف قواعد ودبلوماسيين.