5 أخطر أسلحة في العالم... حيازتها محصورة بروسيا

وتضم ترسانة القوات المسلحة الروسية آليات عسكرية برية وجوية لا يوجد مثلها في باقي العالم. وفي ما يلي خمسة أبرز نماذج من العتاد العسكري التي ينفرد الجيش الروسي بحيازتها:

سو-35

تعتبر طائرة "سو-35" أشرس طائرة مقاتلة. ويمكّنها محركان قويان من التحليق بسرعة تصل إلى 2500 كيلومتر في الساعة. وتتلخص وظيفتها الأساسية في اكتشاف أهداف أرضية وجوية يجب تدميرها، ومهاجمتها.

وتقدر مقاتلة "سو-35" على اكتشاف الأهداف على بعد يتراوح بين 200 كيلومتر و400 كيلومتر، وتستطيع التعامل مع الطائرات المعادية الخفية، وتعقُّب ما يظهر خلفها من أهداف جوية.

ويُتوقع أن تنضم قنبلة جديدة أطلق عليها اسم "كاب 250" إلى أسلحة مقاتلة "سو-35" قريبا. وتعتبر قنبلة "كاب 250" من الأسلحة الذكية لأنها توجه نفسها إلى هدف محدد بنفسها، مستفيدة من صورة الهدف.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy طائرة "سو-35"

إس-400

هذا الاسم أطلق على منظومة الصواريخ المضادة للطائرات والصواريخ التي صنعتها روسيا في الفترة الأخيرة والتي لا يوجد مثيل لها في العالم. وتقدر منظومة "إس-400" على تدمير الطائرات المهاجمة على بعد 250 كيلومترا وتستطيع تدمير الصواريخ البالستية على بعد 60 كيلومترا. وتتمتع منظومة "إس-400" بقدرتها الفريدة على استخدام عدة أنواع من الصواريخ الاعتراضية.

ولم تخض منظومة "إس-400" أي معركة فعلية ولكنها أرغمت الولايات المتحدة الأمريكية على إعادة ترتيب دفاعاتها الجوية، وفقا لصحيفة أمريكية. وذكرت صحيفة "وول ستريت" نقلا عن تقرير للبنتاغون أن خطوط الدفاع الجوي الروسي تمتد من شمال سوريا إلى الدائرة القطبية بمحاذاة حدود أوروبا الشرقية. ولهذا السبب رأت وزارة الدفاع الأمريكية أنه من الضروري أن تغير القوات الجوية الأمريكية المسارات التي حددت لطائراتها في حالة الحرب.

Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation منظومة الدفاع الجوي "إس-400"

بوك-إم3

هكذا تُسمَّى منظومة صواريخ جديدة أخرى مضادة للطائرات. وبدأت القوات الروسية تتسلم منظومات "بوك-إم3" منذ عام 2016.

وخصصت منظومة "بوك-إم3" لمكافحة الأهداف الجوية السريعة، وتقدر على اعتراض جميع الطائرات والصواريخ المعروفة، وتستطيع إصابة 6 أهداف على بعد 60 كيلومترا في آن واحد. ويحمل قاذفها 12 صاروخا مع العلم أن قاذف شقيقتها "بوك-إم2" التي كانت قد دخلت الخدمة العسكرية في وقت سابق، يحمل 8 صواريخ.

© Sputnik . Sergey Pivovarov قاذف صواريخ "بوك-إم3"

مي-26

تعتبر مروحية "مي-26" أكبر وأثقل مروحية في العالم. وصممت مروحية "مي-26" لنقل 20 طنا من مختلف الحمولات. ويمكن استخدامها أيضا لإطفاء الحرائق وإنقاذ المنكوبين.

وتعمل مروحية "مي-26" في كل الظروف المناخية والجوية، وتواصل عملها حتى إذا تعطل محركها. ويمكنها أن تحوم بسرعة 300 كيلومتر في الساعة.

© Sputnik . Sergey Pivovarov المروحية الروسية مي-26

ميغ-31

تعتبر طائرة "ميغ-31" من أسرع الطائرات المقاتلة وتستطيع أن تحلق بسرعة 3400 كيلومتر في الساعة، وتصعد إلى ارتفاع 25 كيلومترا.

وصممت طائرة "ميغ-31" التي تعمل في كل الظروف الجوية لتدمير الأهداف الجوية، ويمكنها أن تتعامل مع أهدافها دون دخول مجال عمل مضادات الطيران. وتستطيع 4 طائرات من طراز "ميغ-31" أن تسيطر على 1100 كيلومتر من المجال الجوي. وتتبع طائرة "ميغ-31" مسارا لا يمكن التكهن به وهو ما يعيق العدو عن اعتراضها.

© Sputnik . Ilja Pitalev مقاتلة "ميغ-31"

ودخلت طائرة "ميغ-31" الخدمة في القوات الجوية الروسية في عام 1981 كمقاتلة اعتراضية. وعندما دخلت مقاتلة "ميغ-31" الخدمة حصلت على صواريخ تتيح لها اعتراض طائرات "إف-15" الأمريكية من دون أن تقترب منها. وتم تطوير الصواريخ الخاصة بمقاتلة "ميغ-31". والآن يزيد مدى صاروخ "إر-33"، مثلا، على 300 كيلومتر. وتم مؤخرا تزويد بعض طائرات "ميغ-31" بصاروخ جديد هو صاروخ "كينجال" الأسرع كثيرا من الصوت الذي يزيد مداه على 2000 كيلومتر. ويشار إلى أن صاروخ "كينجال" يمكنه أن يقطع البارجة الضخمة مثل حاملة الطائرات إلى نصفين.