5 أخطر أسلحة في العالم... حيازتها محصورة بروسيا

وتضم ترسانة القوات المسلحة الروسية آليات عسكرية برية وجوية لا يوجد مثلها في باقي العالم. وفي ما يلي خمسة أبرز نماذج من العتاد العسكري التي ينفرد الجيش الروسي بحيازتها:

سو-35

تعتبر طائرة "سو-35" أشرس طائرة مقاتلة. ويمكّنها محركان قويان من التحليق بسرعة تصل إلى 2500 كيلومتر في الساعة. وتتلخص وظيفتها الأساسية في اكتشاف أهداف أرضية وجوية يجب تدميرها، ومهاجمتها.

وتقدر مقاتلة "سو-35" على اكتشاف الأهداف على بعد يتراوح بين 200 كيلومتر و400 كيلومتر، وتستطيع التعامل مع الطائرات المعادية الخفية، وتعقُّب ما يظهر خلفها من أهداف جوية.

ويُتوقع أن تنضم قنبلة جديدة أطلق عليها اسم "كاب 250" إلى أسلحة مقاتلة "سو-35" قريبا. وتعتبر قنبلة "كاب 250" من الأسلحة الذكية لأنها توجه نفسها إلى هدف محدد بنفسها، مستفيدة من صورة الهدف.

إس-400

هذا الاسم أطلق على منظومة الصواريخ المضادة للطائرات والصواريخ التي صنعتها روسيا في الفترة الأخيرة والتي لا يوجد مثيل لها في العالم. وتقدر منظومة "إس-400" على تدمير الطائرات المهاجمة على بعد 250 كيلومترا وتستطيع تدمير الصواريخ البالستية على بعد 60 كيلومترا. وتتمتع منظومة "إس-400" بقدرتها الفريدة على استخدام عدة أنواع من الصواريخ الاعتراضية.

ولم تخض منظومة "إس-400" أي معركة فعلية ولكنها أرغمت الولايات المتحدة الأمريكية على إعادة ترتيب دفاعاتها الجوية، وفقا لصحيفة أمريكية. وذكرت صحيفة "وول ستريت" نقلا عن تقرير للبنتاغون أن خطوط الدفاع الجوي الروسي تمتد من شمال سوريا إلى الدائرة القطبية بمحاذاة حدود أوروبا الشرقية. ولهذا السبب رأت وزارة الدفاع الأمريكية أنه من الضروري أن تغير القوات الجوية الأمريكية المسارات التي حددت لطائراتها في حالة الحرب.

Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation

منظومة الدفاع الجوي "إس-400"