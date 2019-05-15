الكرملين يعول على دعم السلطات الأوكرانية الجديدة لتنفيذ اتفاقيات مينسك

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين:

"نحن نعلم أن هناك مشاكل أوكرانية داخلية خطيرة للغاية في جنوب شرق البلاد، وروسيا هي أحد الضامنين لاتفاقات مينسك التي يجب تنفيذها. في هذه الحالة، هناك عدد من الخطوات التي يجب على كييف اتخاذها".

وأشار إلى أن هذه الخطوات "واضحة للغاية، فهي موضحة على الورق، وتحمل توقيعات أطراف معروفة. نأمل أن تظهر بعض العناصر الجديدة في النهج الأوكراني الذي من شأنه أن يقربنا من تنفيذ اتفاقيات مينسك".

وحول كيفية تعامل الكرملين مع الحظر الجديد الذي فرضته كييف على البضائع الروسية كرد فعل على إجراءات موسكو، قال بيسكوف :"إن التدابير الروسية التي اتخذت سابقاً، كانت نتيجة لقرارات السلطات الأوكرانية".

وفرضت الحكومة الأوكرانية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، رسوما خاصة على عدد من البضائع الروسية.

ووفقًا لنائب رئيس الوزراء، ستيبان كوبيفا، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 آب/أغسطس القادم. يذكر أن العلاقات الروسية الأوكرانية، تدهورت مع بدء السلطات الأوكرانية في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان إقليم دونباس المعارضين للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام.