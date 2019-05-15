بوتين: نحن منفتحون على الحوار في حال كانت الولايات المتحدة مستعدة لذلك

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه في حال كانت الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة الحوار فنحن منفتحون على ذلك.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقب لقائه بنظيره النمساوي ألكسندر فان دير بيلن "إذا كان الجانب الأمريكي مستعدا لمواصلة الاتصالات في مثل هذه المرحلة الحساسة، فقد تحدثت بالفعل حول هذا الموضوع عدة مرات، ونحن منفتحون على هذه المفاوضات في أي مكان، بما في ذلك في فيينا".

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وتابع الرئيس الروسي "بالنسبة لعلاقاتنا الثنائية، لقد ناقشنا ذلك بالأمس مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، وتمت مناقشته مؤخرا مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب عبر الهاتف، وأستطيع أن أقول إننا نشعر بأن شركاؤنا الأمريكيون مهتمون باستعادة العلاقات. وخلال محادثة هاتفية مع الرئيس، وبالأمس مع وزير الخارجية، حددنا الموضوعات التي تمثل المصالح المشتركة وليس فقط على المستوى الثنائي".

هذا وزار وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو روسيا، الثلاثاء، حيث التقى مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعد ختام محادثاته مع وزير الخارجية سيرغي لافروف. وسبق لبومبيو أن اجتمع مع نظيره الروسي قبل ذلك في روفانييمي بفنلندا، يوم 7 أيار/مايو الحالي، قبيل بدء اجتماع وزراء خارجية دول مجلس القطب الشمالي.