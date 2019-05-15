بوتين: في حال خروج إيران من الاتفاق النووي.. الكل سينسى أن الأمريكيين هم من فعلوها أولا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه إذا أعلنت إيران انسحابها من الاتفاق النووي، فسينسى الجميع أن الولايات المتحدة كانت أول من انسحب منه.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقب المحادثات الروسية النمساوية:

"الآن سأقول أمرا ليس دبلوماسيا، والذي قد يؤذي مسامع أصدقائنا الأوروبيين.. لقد خرج الأمريكيون من الاتفاق، وتم تدميره ولا يمكن للدول الأوروبية أن تفعل شيئًا لإنقاذه، وهم يعملون مع إيران لتعويض الخسارة في المجال الاقتصادي."

وتابع بقوله:"ولكن بمجرد أن تتخذ إيران الخطوات الأولى كرد فعل، وتعلن خروجها من الصفقة، في اليوم التالي سينسى الجميع أن الولايات المتحدة كانت هي البادئ باانهيار الاتفاق، وسيتم إلقاء اللوم على إيران. والرأي العام، والعالم، سوف يتخذ اجراءات في هذا الاتجاه ".