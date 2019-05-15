رئيس النمسا يصف موقف واشنطن حيال طهران بالاستفزازي

صرح الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تبنت موقفا استفزازيا تجاه إيران.

موسكو-سبوتنيك.قال الرئيس النمساوي بأن أمريكا تبنت موقفا استفزازيا تجاه طهران من خلال إعادة فرض العقوبات وتهديد الأوروبيين من التعاون مع طهران.

© AFP 2019 / KIM JAE-HWAN إيران تعلق على أنباء "إرسال 120 ألف جندي أمريكي" لمواجهتها

وأضاف قائلا " بدون سبب مقنع، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من معاهدة النووي الإيراني، وهو مايقوض الثقة في الاتفاق من حيث المبدأ. لتقوم بشكل مستفز بإعادة فرض العقوبات على طهران وتهديد الشركاء الأوروبيين المتعاونين مع طهران بالعقوبات".

وأضاف بأن مثل هذه الأعمال لن تساعد في العلاقات الدولية.

يذكر بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد انسحبت في العام السابق من اتفاقية إيران بشأن برنامجها النووي، لتعيد فرض العقوبات على طهران، بما في ذلك عقوبات على الدول التي تتعامل مع طهران.

هذا وتم إعفاء 8 دول من هذه العقوبات حتى 2 مايو/ أيار 2019، على أمل تمديد هذه الاستثناءات، إلا أن البيت الأبيض لم يمددها، مستهدفا من ذلك خفض تصدير النفط الإيراني إلى الصفر.