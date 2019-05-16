لأول مرة منذ 40 عاما... الطيران الروسي يحصل على عدد هائل من المقاتلات العملاقة

ستحصل القوات الجوية الروسية على 76 طائرة مقاتلة عملاقة خلال الأعوام العشرة المقبلة تقريبا.

أعلن ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

© East News / Xinhua News/Shen Jinke 5 أخطر أسلحة في العالم... حيازتها محصورة بروسيا

وأعرب بوتين خلال اجتماعه مع المسؤولين العسكريين عن أمله في أن يتم في أقرب وقت توقيع عقد توريد 76 طائرة مقاتلة حديثة من طراز "سو-57" للقوات الجوية الروسية قبل عام 2028.

وأشار بوتين إلى أن الحديث دار في وقت سابق عن تزويد القوات الجوية الروسية بـ16 طائرة من طراز "سو-57" ولكن تم تعديل الخطة وهو يأمل أن يتم تنفيذ الخطة المعدلة.

وأضاف بوتين أن القوات الجوية الروسية لم تتسلم عددا هائلا كهذا من الطائرات المقاتلة الحديثة منذ 40 عاما.

ويُتوقع أن تبدأ القوات الجوية الروسية تتسلم مقاتلات الجيل الخامس (سو-57) في خريف هذا العام.