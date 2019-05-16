روسيا لا تقدم تنازلات لإرضاء الولايات المتحدة

لا تفعل روسيا شيئا من أجل إرضاء الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا، أن موسكو لا تنوي التنازل عن مصالحها من أجل إرضاء واشنطن.

© Sputnik . Aleksei Druzhinin بوتين: نحن منفتحون على الحوار في حال كانت الولايات المتحدة مستعدة لذلك

وقال لافروف في معرض حديثه عن أجواء مباحثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن أجواءها الودية لا تعني استعداد روسيا لتقديم تنازلات تنافي مصالحها.

وأخبر لافروف الصحفيين بأن روسيا ستستغل اجتماع قمة العشرين القادمة لعقد اللقاء الثنائي مع رئيس الولايات المتحدة إذا تلقت الدعوة الرسمية من الولايات المتحدة.

وأكد لافروف في رد له على سؤال بشأن ما إذا كانت رغبة ترامب في لقاء بوتين تعني أن الولايات المتحدة لم تعد تربط عقد اجتماع القمة الأمريكية الروسية بإفراج روسيا عن البحارة العسكريين الأوكرانيين المعتقلين أن "لهجتنا الودية لا تعني أننا سنقدم تنازلات تتنافى مع مصالح روسيا".

وكانت مصادر واشنطن قد قالت إن "أزمة كيرتش" حالت دون إجراء مباحثات بوتين وترامب في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

واضطر حرس الحدود الروسي وقتذاك إلى إيقاف الزوارق الحربية الأوكرانية التي انتهكت حرمة الحدود الروسية في مضيق كيرتش، واعتقال بحارتها.