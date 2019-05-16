بيرو ترغب شراء المزيد من مقاتلات "ميغ-29"

ترى بيرو لها مصلحة في استيراد دفعة إضافية من مقاتلات "ميغ-29".

وكشف مسؤول روسي أن بيرو بدأت محادثات شراء المزيد من طائرات "ميغ-29" مع روسيا.

© AP Photo / Anupam Nath مقاتلة روسية قديمة لا ترضخ لجبروت الزمن

وقال أناتولي بونتشوك، نائب رئيس هيئة التعاون العسكري التقني، لـ"سبوتنيك" إن القوات الجوية البيروفية تمتلك طائرات من طراز "ميغ-29" وتقوم بتشغيلها، وتتطلع إلى شراء المزيد من الطائرات من هذا الطراز.

كما كشف بونتشوك الذي تحدث لـ"سبوتنيك" قبل افتتاح معرض تكنولوجيا الدفاع في العاصمة البيروفية ليما، اليوم الخميس، أن طائرة "ميغ-29" تستأثر باهتمام كولومبيا.

وقد جرب الطيارون العسكريون الكولومبيون طائرة من طراز "ميغ-29" وأعربوا عن تقديرهم لها كما قال المسؤول الروسي.

وتشارك روسيا في المناقصة التي أعلنت كولومبيا عن طرحها لشراء طائرات مقاتلة في عام 2016.