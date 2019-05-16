هيئة التعاون العسكري: بعض دول أمريكا اللاتينية ترغب في شراء السفن الروسية

أعلن نائب مدير الهيئة الفيدرالية الروسية لشؤون التعاون العسكري - التقني، أناتولي بونتشوك، اليوم الخميس، أن بعض دول أمريكا اللاتينية مهتمة بشراء السفن الروسية، وأن المفاوضات تجري في هذا الشأن.

© Sputnik . Sergey Pivovarov عقوبات أمريكية تهدد تركيا ومصر بسبب صفقات الأسلحة الروسية

موسكو — سبوتنيك . وقال بونتشوك لوكالة "سبوتنيك":"نعم، في الواقع، تمثيل المكون البحري غير كاف، وهذا يطرح عددا من الأسئلة في ضوء الحدود البحرية الممتدة لبلدان المنطقة، المنافسة في مجال التكنولوجيا البحرية عالية جدا، وأن "روسوبورونيكسبورت" [شركة روسية مملوكة للدولة تختص بنقل المعدات [العسكرية]، و"أو أس كا" [شركة بناء السفن المتحدة] تعملان بنشاط على تعزيز مشاريع السفن الواعدة للعملاء الأجانب. لدينا احتمالات جيدة لعدد من البلدان".

وأوضح أن التكنولوجيا البحرية لها تكلفة عالية وتتطلب إعداد البنية التحتية ذات الصلة، مما يزيد من تكلفتها. وقال: "مع ذلك، نحن على استعداد لعرض سفن من مختلف الفئات والأغراض على الشركاء، ونحن منفتحون لمناقشة الحلول المفيدة للطرفين".