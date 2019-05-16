روسيا تستأنف إنتاج صاروخ "أوكراني"

وقام فريق من المهندسين في مصنع "أنرغوماش" بتصميم محرك "إر دي-120" وهو محرك الصاروخ، قبل ما يزيد على 30 عاما.

© Sputnik . Jurij Pirogov روسيا تستأنف إنتاج أشباه "غول بحر قزوين" في مستقبل قريب

وصُنع هذا المحرك للصاروخ المعروف باسم "زينيت" الذي خصص لحمل الأقمار الصناعية إلى مدار في الفضاء. واعتبر محرك "إر دي-120" من أفضل محركات الصواريخ. وجرى تجميع وتصنيع محركات "إر دي-120" في مصنع "يوجماش" بجمهورية أوكرانيا السوفيتية. وجرى تصنيع صواريخ "زينيت" في أوكرانيا أيضا. واستمرت أوكرانيا في تصنيع صواريخ "زينيت" ومحركاتها لبعض الوقت بعد حل اتحاد الجمهوريات السوفيتية.

وأتم مصممو محرك "إر دي-120 أخيرا الاستعدادات لتصنيعه اعتمادا على إمكانيات مصنع "أنرغوماش". وشملت الاستعدادات تحديث المحرك لتحسين مواصفاته وتهيئته للاستخدام في الصواريخ الحديثة التي تصنعها روسيا.