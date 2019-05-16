وزارة الدفاع الروسية تحصل على طائرة ضخمة

سلّم مصنع "أفياستار"، أحد مصانع الطائرات الروسية، طائرة ضخمة جديدة إلى وزارة الدفاع الروسية.

وأعلنت شركة "أو أ كا" التي تدير صناعة الطائرات في روسيا، عبر موقعها الإلكتروني إن مصنع "أفياستار" في مدينة أوليانوفسك سلّم وزارة الدفاع طائرة جديدة من طراز "إيل-76إم دي-90أ".

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وتسلمت وزارة الدفاع الروسية أولى طائرات شحن ضخمة من طراز "إيل-76إم دي-90أ" في وقت سابق. وتنص الخطة على تزويد الطيران العسكري الروسي بـ5 طائرات من طراز "إيل-76إم دي-90أ" خلال عام 2019.

وتعتبر طائرة "إيل-76إم دي-90أ" نسخة مطوّرة لطائرة "إيل-76" وهي طائرة النقل الأساسية للطيران العسكري الروسي في الوقت الراهن. وتحتوي طائرة "إيل-76إم دي-90أ" المزودة بمحرك قوي جديد، على تعديلات كثيرة.