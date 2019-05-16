بوتين : روسيا تزيد أقمارها الصناعية العسكرية بنسبة 1.5 مرة خلال ست سنوات

سوتشي- سبوتنيك. وقال بوتين في اجتماع عسكري في سوتشي:

"على مدار السنوات الست الماضية، تم عمل الكثير لتحسين المجموعة المدارية الروسية للمركبات الفضائية العسكرية وذات الأغراض المزدوجة، وقد تم تحديث تركيبتها بنسبة 80% تقريبًا وزاد 1.5 مرة".

ووفقا له، فإن القدرة على حل المشاكل المتعلقة بالأمن في الفضاء بشكل فعال "يعتمد بشكل مباشر على حفاظ الاستقرار الاستراتيجي والتكافؤ العسكري".

وكان الرئيس التنفيذي لشركة روسكوسموس، دميتري روغوزين، قد أعلن، في وقت سابق، أن المجموعة المدارية الروسية في عام 2018، بشكل عام، قد زادت بثمانية أقمار صناعية وبلغت 156 مركبة فضائية مدنية وعسكرية.