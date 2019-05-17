السفارة الروسية: موسكو ترد على عقوبات واشنطن الأخيرة بالمثل

أعلنت السفارة الروسية في واشنطن، اليوم الجمعة، أن روسيا ستتخذ إجراءات جوابية على العقوبات الأمريكية الأخيرة.

موسكو — سبوتنيك. وقالت السفارة في بيان: "هذه الخطوة تحتاج إلى رد بالمثل، نؤكد دائما أن هذا ليس خيارنا. نسعى للتعاون مع الولايات المتحدة على المدى الطويل ونحن مستعدون لهذا، ونعتقد أن هذا هو الخيار الصحيح".

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وأشار البيان إلى أن هذه الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة أمس، تتناقض مع الموقف الإيجابي لمفاوضات سوتشي الأخيرة بين موسكو وواشنطن.

وأضاف البيان: "مثل هذه الخطوات غير بناءة وتتعارض بوضوح مع المزاج الإيجابي للمحادثات الروسية الأمريكية الأخيرة التي عقدت في مدينة سوتشي".

وأكد البيان أن إدراج الولايات المتحدة كتيبة "تيريك" من قوات الأمن الخاصة في جمهورية الشيشان الروسية، إلى قائمة العقوبات، يعرقل التعاون في عمليات مكافحة الإرهاب.

وعلل البيان: "إدراج كتيبة "تيريك" من قوات الأمن الخاصة في جمهورية الشيشان الروسية، إلى قائمة العقوبات، تعكس النية إما لإعاقة التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، أو الخوف من أن (الكتيبة) قد تعمل في منطقة القطب الشمالي".

هذا وأدرجت الولايات المتحدة أمس كتيبة "تيريك" من قوات الأمن الخاصة في جمهورية الشيشان الروسية، وخمسة مواطنين روس، في قوائمها السوداء، وذلك بناء على ما يسمى بـ "قانون ماغنيتسكي".