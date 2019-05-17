تدريب الجيش الروسي على صد "هجوم النجوم"

وأخبر إيغور إيفانوف، مدير التعاون العسكري التقني في مصنع "كوبول" بمدينة إيجيفسك، "سبوتنيك" بأنهم سيبدأون يسلّمون الجيش الروسي منظومات التدريب المعروفة باسم "أديوتانت" في العام المقبل.

© East News / Xinhua News/Shen Jinke 5 أخطر أسلحة في العالم... حيازتها محصورة بروسيا

وقد اجتازت منظومة "أديوتانت" اختبارات أولية بنجاح في العام الماضي، وستخضع للاختبار الرسمي في وقت لاحق من العام الحالي 2019.

وتستطيع منظومة "أديوتانت" محاكاة "هجوم النجوم" وفقا لتعبير مسؤول مصنع "كوبول"، وهو هجوم جوي مكثف تشنه الطائرات والصواريخ من كافة الاتجاهات ويتدرب المتدربون بواسطة منظومة "أديوتانت" على صده من خلال تدمير الأهداف المهاجمة.

وتضم منظومة "أديوتانت" 4 أنواع من الأهداف: طائرة دون طيار بمحرك الاحتراق الداخلي، وطائرة دون طيار بالمحرك التربيني النفاث، ومحاكي الصاروخ الجوال (كروز)، وطائرة الهليكوبتر. وتطير الطائرة النفاثة بسرعة تقارب 100 متر في الثانية وتستطيع القيام بمناورات. ويستطيع محاكي الصاروخ الجوال التحليق بسرعة 140 مترا في الثانية والانقضاض بسرعة 200 متر في الثانية.

ولفت مسؤول مصنع "كوبول" إلى أن منظومة "أديوتانت" وسيطة التدريب الوحيدة في العالم التي تقدر على افتعال هجوم معقد كهذا باستخدام عدد كبير من الأهداف المتنوعة.