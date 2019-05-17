بوتين يعلن عن الحاجة لمروحيات "الصياد الليلي" المحدثة

يرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه من الضروري أن يحصل الجيش الروسي على مروحيات قتالية محدثة من طراز "مي-28إن".

وشدد بوتين خلال اجتماعه مع مسؤولي قطاع الإنتاج الحربي على ضرورة تزويد الجيش بأصناف حديثة من العتاد العسكري، ودعا إلى ضرورة توريد 100 مروحية محدثة من طراز "مي-28إن إم" للجيش الروسي قبل عام 2028.

© Sputnik . Sergey Pivovarov بوتين يذكر ببدء تشغيل الرادار القادر على مراقبة أجواء الشرق الأوسط

وتعتبر مروحية "مي-28إن إم" نسخة مطورة لمروحية "مي-28إن" المعروفة باسم "الصياد الليلي".

وخصصت مروحية "مي-28إن" لمكافحة القوات البرية المعادية وتدمير دباباتها ومدرعاتها ومنشآتها الدفاعية والزوارق الحربية والطائرات على ارتفاع منخفض.

وتم تعزيز قدرات "الصياد الليلي" خلال العملية التطويرية التحديثية.