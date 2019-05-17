بوتين يعلن عن الحاجة لمروحيات "الصياد الليلي" المحدثة

وشدد بوتين خلال اجتماعه مع مسؤولي قطاع الإنتاج الحربي على ضرورة تزويد الجيش بأصناف حديثة من العتاد العسكري، ودعا إلى ضرورة توريد 100 مروحية محدثة من طراز "مي-28إن إم" للجيش الروسي قبل عام 2028.
وتعتبر مروحية "مي-28إن إم" نسخة مطورة لمروحية "مي-28إن" المعروفة باسم "الصياد الليلي".
وخصصت مروحية "مي-28إن" لمكافحة القوات البرية المعادية وتدمير دباباتها ومدرعاتها ومنشآتها الدفاعية والزوارق الحربية والطائرات على ارتفاع منخفض.
وتم تعزيز قدرات "الصياد الليلي" خلال العملية التطويرية التحديثية.
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