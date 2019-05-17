رئيس فريق "تيريك" للعمليات الخاصة يرد على عقوبات أمريكا

صدر تعليق على قرار أمريكي بشأن "معاقبة" عناصر فريق "تيريك" للعمليات الخاصة من قبل رئيس الفريق.

وأفادت شبكة "غروزني" التلفزيونية أن أبو زايد فيسمرادوف، رئيس فريق "تيريك" للعمليات الخاصة، وصف إدراج اسمه على قائمة سوداء أمريكية بالنبأ السار.

© REUTERS / JOSHUA ROBERTS السفارة الروسية: موسكو ترد على عقوبات واشنطن الأخيرة بالمثل

وقال رئيس فريق "تيريك"، وهو فريق العمليات الخاصة المتكون من أبناء إقليم الشيشان في روسيا، إنه يرى أن وضع اسمه على لائحة "أعداء أمريكا" يشرفه.

ووصف رئيس فريق "تيريك" العقوبات التي تفرضها السلطات الأمريكية على المدرجين على "القائمة السوداء" بالمضحكة.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم 16 مايو/أيار، فرض عقوبات على 5 أشخاص من عناصر فريق "تيريك" الذي يعتبر من أفضل فرق مكافحة الإرهاب والتطرف في العالم، بحسب الرئيس الشيشاني رمضان قديروف.