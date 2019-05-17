الكرملين: روسيا ترد على عقوبات الولايات المتحدة بمبدأ المعاملة بالمثل

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن عقوبات الولايات المتحدة ضد فرقة التدخل السريع "تيريك" تتطلب تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل والرد على الإجراءات الأمريكية الهدامة.

© Sputnik . Said Tsarnaev رئيس فريق "تيريك" للعمليات الخاصة يرد على عقوبات أمريكا

وقال بيسكوف للصحفيين في الكرملين: "بطريقة أو بأخرى سنلتزم بمبدأ المعاملة بالمثل، الذي يتطلب اتخاذ إجراءات مضادة معينة، كمثل تلك الإجراءات الأمريكية الهدامة".

وأضاف بيسكوف قائلا: "على أي حال، أولا سنطبق مبدأ المعاملة بالمثل وثانيا سنسعى خلف مصالحنا الوطنية في المقام الأول، سنقوم بكل شيئ وفقا لمصالحنا الوطنية".

وأدرجت الولايات المتحدة، أمس، كتيبة "تيريك" من قوات الأمن الخاصة في جمهورية الشيشان الروسية، وخمسة مواطنين روس، في قوائمها السوداء، وذلك بناء على ما يسمى بـ "قانون ماغنيتسكي".