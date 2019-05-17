تسجيل
14:29 17 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    منظومة معدات مورمانسك بي إن للحرب الإلكترونية

    سلاح روسي للحرب الإلكترونية... تقويض عمل قوات الناتو في دقائق معدودة

    © Sputnik . Pavel lvov
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 10

    في مقاطعة كالينينغراد الروسية تم نصب مجموعة معدات الحرب الإلكترونية.

    وبحسب معلومات صحيفة "إزفستيا"، فإن استخدام منظومة المعدات المعروفة باسم "مورمانسك بي إن" يتيح عند الضرورة تعطيل الاتصالات ومراكز الإدارة في دائرة يقدّر نصف قطرها بآلاف الكيلومترات. وبالتالي فإن مجال عمل المنظومة يشمل أراضي القارة الأوروبية كلها.

    تجريد العدو من السيطرة على أسلحته

    وتمكِّن منظومة "مورمانسك بي إن" من التأثير على العدو عن بعد من خلال تعطيل أدواته الإلكترونية بما فيها أجهزة توجيه الصواريخ وأجهزة الاتصال، على بعد آلاف الكيلومترات.

    ويمكن بواسطة هذه المنظومة تعطيل اتصالات أي سفينة حربية، مثلا، وتعطيل التحكم في أسلحة السفينة تمهيدا لتدميرها بواسطة الأسلحة النارية.

    وتمكّن منظومة "مورمانسك بي إن" في حال نصبها في شبه جزيرة القرم، من إبطال مفعول الوجود العسكري الأمريكي والأطلسي في البحر الأسود خلال بضع دقائق، وتمكّن من جس نبض أي سفينة حربية، كما يقول الخبراء العسكريون، في البحر المتوسط.

    مجموعة معدات إنفاونا للحرب الإلكترونية
    © Sputnik . Vitaliy Ankov
    مجموعة معدات "إنفاونا" للحرب الإلكترونية

    شلل معدات العدو

    وكانت قوات تابعة للأسطول الروسي في بحر البلطيق قد جرّبت منظومة "مورمانسك-بي إن" خلال تدريباتها، حيث تبين أن منظومة "مورمانسك-بي إن" تفوق قوةً المنظومات المماثلة الأخرى إلى حد بعيد، إذ يمكنها أن تعيق عمل معدات العدو في دائرة يقارب نصف قطرها 5000 كيلومتر بينما يمكن أن يصل مداها في الظروف المواتية إلى 8000 كيلومتر.

    وأشاد الخبير العسكري أنتون لافروف بإمكانيات منظومة "مورمانسك-بي إن" قائلا إن عملها يمكن أن يعطل اتصالات السفن الحربية والطائرات ووحدات القوات البرية في شرق ووسط أوروبا وفي منطقة البلطيق.

    وتضم المنظومة هوائيات تلسكوبية قوية يبلغ ارتفاعها عند تمددها 32 مترا.

    ويتم نقل معدات المنظومة عند الضرورة بواسطة 7 سيارات شحن ماركة "كاماز".

    منظومة معدات رتوت بي إم للحرب الإلكترونية
    © Sputnik . Maxim Bogodvid
    منظومة معدات "رتوت بي إم" للحرب الإلكترونية

    التفوق في تكنولوجيا الحرب الإلكترونية

    ويشار إلى أن منظومة "مورمانسك" تؤكد تفوق روسيا في تكنولوجيا الحرب الإلكترونية. ولا تملك جيوش الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) منظومات مماثلة، وهو ما يحيّد تفوق حلف الناتو في الطائرات والآليات العسكرية البرية.

    كما أن منظومة "مورمانسك" وغيرها من وسائط الحرب الإلكترونية الموجودة في حوزة الجيش الروسي تمكِّن من إبطال النشاط التجسسي الذي يمارسه خصوم روسيا عند الحدود الروسية.

    وفضلا عن ذلك يمكن استخدام منظومة "مورمانسك" لأغراض الاستطلاع والاستخبار.

    ولم يأت قرار نشر منظومة "مورمانسك" في مقاطعة كالينينغراد هكذا بالصدفة، فأهمية هذه المنطقة تزداد بسبب تفاقم التوتر الدولي. وتقع فيها القاعدة الرئيسية للأسطول الروسي في بحر البلطيق والفيلق الحادي عشر خفر السواحل.

    انظر أيضا:

    5 أخطر أسلحة في العالم... حيازتها محصورة بروسيا
    سوريا... حرب الطائرات دون طيار
    "بيت زرزور" يعزز نظام الحماية لدى مدرعات الجيش السوري
    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا, أسلحة, حرب, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    المعرض الدولي الثاني عشر لصناعة المروحيات HeliRussia - 2019 في معرض كروكوس إكسبو في موسكو - مروحية Curti Zefhir المجهزة بنظام مظلات الإنقاذ
    المعرض الدولي لإنتاج المروحيات "هيلي روسيا - 2019"
    ترامب يلغي تركيا من الدول النامية
    ترامب يلغي تركيا من "الدول النامية"
    منظومتا الدفاع الجوي إي-400 وإم آي إم-104 باتريوت
    منظومتا الدفاع الجوي "إس-400" و"إم آي إم-104"(باتريوت)"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك