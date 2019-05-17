لافروف: سنطور الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى إذا قامت واشنطن بذلك

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن روسيا ستعمل على تطوير الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى في حال إذا قامت واشنطن بذلك، ولكنها لن تنشرها في المناطق التي لن توجد فيها أنظمة الولايات المتحدة.

موسكو — سبوتنيك. وقال لافروف للصحفيين: "فيما يتعلق بانسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، فقد أوضح الرئيس بوتين موقفنا، سنرد بالمثل. لقد قامت الولايات المتحدة بتعليق مشاركتها في المعاهدة وأعلنت انسحابها، وهو ما سيكون في خلال ستة أشهر طبقا للاتفاقية.

© Sputnik . Сергей Мамонтов لافروف: روسيا لا تسعى للانسحاب من مجلس أوروبا

وتابع: "في الثاني من شهر آب/أغسطس من هذا العام، ومن الناحية القانونية، لن تكون الولايات المتحدة قد علقت التزاماتها تجاه المعاهدة فقط، بل ستكون غير مشاركة فيها، وهو ما يلغيها. لكن الرئيس بوتين قال أيضا، إننا سنعمل على تطوير الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى إذا قامت الولايات المتحدة بذلك، وهي تقوم بذلك بالفعل. لكننا لن ننشئ ولن ننشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في المناطق التي لن تظهر فيها أنظمة أمريكية مماثلة".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن الاثنين الماضي، أنه يجب مراعاة قرار الولايات المتحدة حول الخروج من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في تطوير القوات المسلحة الروسية.