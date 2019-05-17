وكالة النقل الفيدرالية تكشف تصرف قائد الطائرة الروسية المنكوبة قبل احتراقها

نشرت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية تقريرا، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه كشف فيه تصرف قائد الطائرة الروسية المنكوبة قبل احتراقها في مطار شيريميتيفو في 5 مايو.

وجاء في التقرير أن قائد الطائرة، قبل الحادثة، حاول تغيير مسار الطائرة مرة إلى الأعلى ومرة إلى الأسفل وبشكل مفاجئ وقوي.

© Sputnik . Sledstvenee Kometiet مقتل 41 شخصا في حادث احتراق طائرة الركاب الروسية

وأضاف التقرير "أجرى قائد الطائرة عدة انحرافات متناوبة باستخدام التحكم اليدوي(بحد أقصى للقيم المتاحة)، مما أدى إلى تغييرات زاوية انحراف الطائرة (من ست درجات إلى ناقص درجتين)".

هذا وأعلنت لجنة التحقيقات الفدرالية الروسية، مقتل 41 شخصا ونجاة 37 شخصا من ركاب الطائرة الـ 78 شخصا، بينهم 4 من أفراد الطاقم الخمسة، بحادث اندلاع الحريق بالطائرة خلال تنفيذها عملية هبوط اضطراري في مطار شيريميتيفو، عقب انطلاقها في رحلة من العاصمة موسكو إلى مدينة مورمانسك.

ومن جانبه وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الأحد الماضي، الجهات المختصة بإجراء تحقيق شامل لكشف أسباب وملابسات الحادث كما أعطى توجيهاته بتقديم "المساعدة الفورية إلى كل من يحتجاها، معربا عن خالص تعازيه لعائلات الضحايا وأقاربهم. المحتاجين إليها".