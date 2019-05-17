وكالة النقل الفيدرالية تكشف تصرف قائد الطائرة الروسية المنكوبة قبل احتراقها

وجاء في التقرير أن قائد الطائرة، قبل الحادثة، حاول تغيير مسار الطائرة مرة إلى الأعلى ومرة إلى الأسفل وبشكل مفاجئ وقوي.
هذا وأعلنت لجنة التحقيقات الفدرالية الروسية، مقتل 41 شخصا ونجاة 37 شخصا من ركاب الطائرة الـ 78 شخصا، بينهم 4 من أفراد الطاقم الخمسة، بحادث اندلاع الحريق بالطائرة خلال تنفيذها عملية هبوط اضطراري في مطار شيريميتيفو، عقب انطلاقها في رحلة من العاصمة موسكو إلى مدينة مورمانسك.
ومن جانبه وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الأحد الماضي، الجهات المختصة بإجراء تحقيق شامل لكشف أسباب وملابسات الحادث كما أعطى توجيهاته بتقديم "المساعدة الفورية إلى كل من يحتجاها، معربا عن خالص تعازيه لعائلات الضحايا وأقاربهم. المحتاجين إليها".
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