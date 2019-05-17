نيبينزيا: روسيا وسوريا لا تستهدفان المدنيين

دعا ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الأمم المتحدة إلى عدم تسريب معلومات غير موثقة عن الخسائر بين المدنيين في سوريا، وأكد أن روسيا وسوريا لا تستهدفان المدنيين.