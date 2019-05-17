موسكو: واشنطن تستعجل لإحباط اللهجة الإيجابية لمحادثات بومبيو في روسيا

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد كتيبة الاستجابة السريعة "تيريك"، تظهر أن واشنطن كأنها تستعجل لإحباط اللهجة الإيجابية لمحادثات بومبيو في روسيا.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية: "يلفت الانتباه أيضاً الوقت الذي اختير لفرض العقوبات، لقد مر يومين فقط على زيارة وزير الخارجية الأميركي إلى روسيا، وقامت واشنطن بخطوة عدائية جديدة. وكأنها تستعجل لإحباط اللهجة الإيجابية للمحادثات التي جرت وإثبات معاداتهم لروسيا".

© Sputnik . Ekaterina Lyzlova بومبيو: الرئيس بوتين يعرف جيدا مشاكل العلاقات الروسية الأمريكية وأضافت الوزارة: "بالطبع، لن يبقى هذا الإجراء ضد المواطنين الروس دون رد، يجب على السلطات الأميركية أن يفكروا بأن السلوك العدائي لن يثمر بأي فائدة، بل يؤدي إلى نمو التوتر في العالم".

وكان وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، أعلن اليوم الجمعة، أن المحادثات الأخيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي عقدت في مدينة سوتشي الأسبوع الحالي كانت جوهرية وناجحة.

وقال بومبيو: "لقد ذهبنا إلى هناك (روسيا) من أجل أجندة تفاوض جوهرية للغاية، وتبين أنها ناجحة".

وقال وزير الخارجية الأمريكية إن لدى الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا مصالح مشتركة في كوريا الشمالية، مؤكدا أن موسكو مهتمة بعدم انتشار الأسلحة النووية في المنطقة.

وقال الوزير: "كوريا الشمالية مثال آخر (للتعاون بين واشنطن وموسكو)".

وأضاف بومبيو: "لدى روسيا اهتمام أيضا بتأمين عدم انتشار الأسلحة النووية في جميع أنحاء المنطقة، لديهم حدود مشتركة مع كوريا الشمالية، ولديهم مصلحة في مساعدة الاقتصاد الكوري الشمالي على النجاح، عندما يتم نزع السلاح النووي".

وأفاد بومبيو بأنه، "هناك فرصة، أننا لا نعمل وحدنا في هذا الصدد، وعليهم (في كوريا الشمالية) العمل بشكل وثيق(مع موسكو)".