قوات العمليات الخاصة الأمريكية لا تتمكن من الحصول على أسلحة روسية

كانت قوات العمليات الخاصة الأمريكية تنوي شراء دفعة كبيرة من مسدسات روسية.

إلا أن الأمريكيين لم يتمكنوا من تحقيق مرادهم.

وقال ألبرت باكوف، مدير عام معهد أبحاث الهندسة الميكانيكية الدقيقة الذي يصنع الأسلحة، لـ"سبوتنيك" إن منتجاتهم تحظى بقبول الأجانب. وعلى سبيل المثال قدمت إحدى وحدات قوات العمليات الخاصة الأمريكية طلبا لشراء مسدسات "فيكتور".

ولم يحقق الأمريكيون مرادهم لسبب رفض صانع المسدسات كشفه.

وأشار إلى أن دخول السوق الأمريكية أمر ممكن شريطة أن يُصنع ما يزمع تسويقه في الولايات المتحدة محليًا.

وتمت صناعة مسدس "فيكتور" المعروف أيضا بأسماء أخرى منها "سيرديوكوف" و"غيورزا"، لقوات العمليات الخاصة في عام 1996. ويبلغ مداه المجدي 100 متر. ويتسع مخزنه لـ18 خرطوشة.

وصنع نفس المعهد مسدسا آخر مؤخرا. ويُتوقع أن يصدر وزير الدفاع الروسي أمره بإدخال هذا المسدس المعروف باسم "أوداف" الخدمة في الجيش الروسي هذا العام.