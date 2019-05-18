بوتين يكشف أهم أسلحة القرن الـ21

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أهم أسلحة الجيش الروسي في القرن الـ21.

وكشف بوتين ما يعتبره أهم أسلحة القرن الحالي حين قال في كلمة له أمام القادة العسكريين الروس ومسؤولي قطاع الإنتاج الحربي إن سلاح الليزر سيشكل القوة الرئيسية للجيش الروسي طيلة القرن الواحد والعشرين.

© Sputnik . Sergey Pivovarov بوتين يذكر ببدء تشغيل الرادار القادر على مراقبة أجواء الشرق الأوسط

وشدد بوتين على ضرورة تنفيذ المشاريع المتعلقة بصناعة سلاح الليزر في وقت محدد.

وزار بوتين عددا من المصانع العسكرية الروسية في الأسبوع الفائت منها مصنع الطائرات في مدينة قازان حيث تفقد طائرات معدلة من طراز "تو-95" و"تو-160" و"تو-22" وكذلك مروحية "مي-38تي" وطائرة "تو-214".

وزار بوتين مدينة أختوبنسك في مقاطعة أستراخان. وعقب ختام زيارته لهذه المدينة أعلن بوتين عن خطة تزويد القوات الجوية بـ76 طائرة مقاتلة جديدة من مقاتلات الجيل الخامس (سو-57).

جدير ذكره أن 6 طائرات من طراز "سو-57" رافقت طائرة بوتين أثناء قيامها بالرحلة إلى أختوبينسك.