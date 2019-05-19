عرض أول روبوت بحري سوفيتي في متحف

سيتم عرض الروبوت في متحف "عصر الهيدروكوسموس" في كرونتادت وهو أول روبوت بحري سوفيتي، بعد أن أعاد الخبراء تصنيعه.

وفقًا لخدمة الصحافة في المنطقة العسكرية الغربية، فإن المجمع البحري MTK-200 كان في خدمة البحرية الروسية في الثمانينيات من القرن الماضي. كان مجهز بكاميرات فيديو. وشملت وظائفه فحص وتصوير الأجسام الغارقة، وضمان إصلاح هياكل السفن. يمكن أن يوفر MTK-200 أيضًا المساعدة لغواصة في حالة استغاثة — بإحضار خرطوم هواء إلى الغواصة، ورفع الأحمال التي يصل وزنها إلى مائة كيلوغرام.

© Sputnik . Vitaliy Belousov روسيا تطور دبابة روبوت

سيكون المجمع أول تحفة غير مأهولة في المتحف في كرونستادت. يقع على الرصيف في منتزه بتروفسكي. تم جمع المركبات المائية من مناطق مختلفة من روسيا، حيث كانت في خدمة البحرية الروسية والمنظمات العلمية ومؤسسات صناعة الصيد. تم استعادة جميع المركبات. وقد تم ذلك من قبل المتخصصين في أحواض بناء السفن في سان بطرسبرغ.

يعرض المتحف غواصتين صغيرتين للغاية "تريتون-1إم" و"تريتون-2"، وقذيفة ذاتية التشغيل أ إس-22، وقذيفة الإنقاذ المائية أ إس-5 ، ومحطة غوص بي إر إس-في إم على أساس "زيل-131، ومركبات ذاتية الدفع مأهولة مثل "ريف" و"لانغوسك".