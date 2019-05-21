مدير جهاز الأمن الروسي: هناك نحو 5 آلاف مسلح من "داعش" على الحدود الأفغانية الشمالية

أكد مدير جهاز الأمن الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، اليوم الثلاثاء، أن قرابة 5 آلاف مسلح من فرع "ولاية خراسان" التابع لتنظيم "داعش" الإرهابي يتمركزون في المناطق الشمالية من أفغانستان بالقرب من حدود بلدان رابطة الدول المستقلة.