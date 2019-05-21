العذاري: العراق سيشارك في مؤتمر الصناعات الرقمية الـ4 في إنابوليس الروسية

أعلن السفير العراقي لدى روسيا، حيدر منصور هادي العذاري، اليوم الثلاثاء، وصول وفود عراقية عالية المستوى إلى روسيا للمشاركة في مؤتمر الصناعات الرقمية الذي سيقام في إنابوليس بضواحي عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.

موسكو — سبوتنيك. وكتب العذاري على حسابه الشخصي في تويتر، يوم أمس الإثنين "وصل إلى موسكو صباح اليوم، وفد من وزارتي الصناعة والمعادن والاتصالات برئاسة الوكيل الأقدم للوزارة السيد عادل كريم للمشاركة في مؤتمر الصناعة الرقمية".

ويذكر أن السيد العذاري أكد في مؤتمره الصحفي الأخير، الذي عقد في المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" بأن العراق يتطلع إلى زيادة التعاون التجاري مع روسيا في مختلف القطاعات الاقتصادية من أجل زيادة حجم التعاون بين البلدين.

وصل #موسكو صباح اليوم وفد وزارتي الصناعة والمعادن والاتصالات برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة الصناعة والمعادن السيد عادل كريم للمشاركة في مؤتمر الصناعة الرقمية والذي سيتم عقده خلال اليومين القادمين في مدينة #قازان عاصمة جمهورية #تتارستان الروسية. #العراق_روسيا — Haidar M Hadi (@HaidarHadi) 20 мая 2019 г.

وتستضيف مدينة إنابوليس العلمية، التي تعتبر أحدث مدينة في روسيا المعاصرة، في الفترة 22-24 مايو/ أيار الحالي، فعاليات المؤتمر الرابع لـ" الصناعات الرقمية في روسيا". ويجمع تقليديا هذا المؤتمر ممثلي مؤسسات حكومية، وممثلي الشركات والصناعات الكبرى في روسيا ودول أخرى، بالإضافة إلى رجال أعمال وعلماء وخبراء، مستثمرين وممثلي المؤسسات التنموية الحكومية. ويشارك في المؤتمر هذه السنة أكثر من 5000 موفد و370 متحدثاً.