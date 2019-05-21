وزارة الطوارئ الروسية تسلم برنامج الغذاء العالمي 97 شاحنة "كاماز"

سلم ممثلو وزارة حالات الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، برنامج الأمم المتحدة للأغذية 97 مركبة "كاماز" و 30 مقطورة للعمل في الإمارات العربية المتحدة وأفريقيا.

© Sputnik . Alexey Filippov طائرة روسية محملة بمساعدات إنسانية من منغوليا تصل سوريا

موسكو — سبوتنيك . وأفاد المكتب الصحفي في الوزارة لوكالة "سبوتنيك": "في 21 أيار/ مايو، سلم ممثلو وزارة حالات الطوارئ الروسية 97 شاحنة "كاماز" و 30 مقطورة من روسيا إلى برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في دبي".

وأشار المكتب الصحفي إلى أن توريد المعدات هو جزء من شراكة طويلة الأجل بين روسيا وبرنامج الأغذية العالمي في مجال الحلول اللوجستية. ستساعد شاحنات "كاماز" الجديدة في تحسين أداء المراكز الإقليمية الثلاثة لبرنامج الأمم المتحدة للأغذية في الإمارات وغانا وأوغندا.

ووفقا للمكتب الصحفي، قال مدير إدارة الأنشطة الدولية بوزارة الطوارئ الروسية، فلاديمير سولوفيوف: "حدث اليوم هو نتيجة لشراكة طويلة الأمد بين الحكومة الروسية وبرنامج الأغذية العالمي".