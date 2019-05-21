وجبات خاصة لجنود الجيش الروسي

كشف نائب وزير الدفاع الروسي، دميتري بولغاكوف، في مقابلة صحيفة روسية، عن نظام الجنود الروس الغذائي.

وقال اللواء بولغاكوف، إن لحوم الكونسروة والمعلبات لم تعد تدخل في نظامهم الغذائي، بحسب الصحيفة.

وأضاف، ما كان يميز المطبخ العسكري من قبل أي اللحوم المعلبة والكونسروة لم يعد موجودا، وأصبحت الوجبات الغذائية أكثر تنوعا خلال الأسبوع، وبالطبع أن أكل الوجبة نفسها لثلاثة أيام متتالية هو أمر متعب أيا كانت الوجبة من البطاطا إلى المحار.

وأشار اللواء إلى أن تنوع وكمية غذاء الجنود تعتمد على أنشطتهم ونوع القوات، وبشكل متوسط فيتناول كل جندي 4200 سعرة حرارية في اليوم.

في سياق آخر، يبلغ راتب الجندي الذي يعمل بالقوات الخاصة الروسية حوالي 59 ألف روبل (أي ما يقارب 900 دولار)، وفقا لقناة "الاستعراض العالمي" على أخبار ياندكس.