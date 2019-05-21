بيسكوف: بوتين وميركل وماكرون لم يناقشوا صيغة النورماندي "بشكل ملموس"

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن مسألة عقد اجتماع في "صيغة النورماندي" وقمة روسيا وفرنسا وألمانيا وتركيا لم تناقش على وجه التحديد، في الحوار بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال عن ما إذا كانت الأطراف قد اتفقت على عقد اجتماع في "صيغة النورماندي" وقمة رباعية حول سوريا:"بشكل ملموس، ليس بعد".

President's Russian Federation press services بوتين وميركل وماكرون يؤكدون التزامهم بالتعاون مع إيران

وأفاد المكتب الصحفي للكرملين اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكدوا اليوم الثلاثاء، التزام روسيا وفرنسا وألمانيا بالتعاون المتبادل المنفعة مع إيران في المجالين التجاري والاقتصادي.

وجاء في بيان الكرملين: "خلال مناقشة الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، تمت الإشارة إلى أهمية الحفاظ على هذا الاتفاق، الذي يعد عاملاً رئيسيًا في الحفاظ على الاستقرار والأمن الدوليين. وأكدت التزام روسيا وفرنسا وألمانيا لتعزيز التعاون متبادل المنفعة مع إيران في مجال التجارة الاقتصادية".