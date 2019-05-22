عرض متميز لصنوف الأسلحة الحديثة في الشرق الروسي

تتضمن فعاليات مؤتمر "أرميا 2019" إقامة معارض عسكرية في الكثير من المدن الروسية.

وستنطلق فعاليات مؤتمر "أرميا 2019" يوم 28 يونيو/حزيران، وتستمر حتى 30 يونيو. وسيقام في هذه الفترة 11 معرضا عسكريا في 7 مدن من مدن الشرق الروسي: فلاديفوستوك وخاباروفسك وأوسوريسك وتشيتا وبيلوغورسك وأولان أودي وكورساكوف.

وأعلن جهاز الإعلام التابع للمنطقة العسكرية الشرقية أن هذه المعارض ستحتوي على حوالي 250 صنفا للأسلحة والأعتدة العسكرية.

وتضم المعارض على وجه التحديد 7 سفن عسكرية و31 طائرة.

كما سيتم عرض قدرات الأسلحة في 8 ساحات. وستكشف الطائرات وأسلحة القوات البرية ووسائط الدفاع الجوي ووسائط الاتصال ووسائط الحرب الإلكترونية وسفن الإنقاذ وأسلحة قوات العمليات الخاصة قدراتها وإمكانياتها هنك.