بالرغم من الأزمة بين البلدين... الاتصالات بين الاستخبارات الروسية والأميركية ممكنة

وأشار ناريشكين إلى أنه كان قد التقى في وقت سابق مع مدير وكالة المخابرات المركزية آنذاك مايك بومبيو.
وأضاف ناريشكين قائلا: "كان ذلك الوقت مثمرًا جدًا في تطوير اتصالاتنا وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتحليلية".
وأردف ناريشكين: "بعد ذلك، وبسبب ازدياد الأزمة السياسية الداخلية في الولايات المتحدة الأميركية، تقلصت هذه الاتصالات، ولا أخفي، لقد واصلنا تبادل المعلومات التشغيلية، خاصة حول موضوع مكافحة الإرهاب".
وختم مدير الاستخبارات الروسية: "ومع مدراء الأجهزة الخاصة الأخرى، بما في ذلك في أوروبا الغربية، يتم الحفاظ على التواصل والتفاعل من خلال قناة الشراكة ضمن نظام ثابت ومثمر للغاية".
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