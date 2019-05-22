بالرغم من الأزمة بين البلدين... الاتصالات بين الاستخبارات الروسية والأميركية ممكنة

أعلن مدير هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الأربعاء، بأن مستوى التفاعل بين جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، انخفض بسبب الأزمة السياسية الداخلية في أميركا، لكن استئناف الاتصالات بين مديري هذين الجهازين أمر ممكن.

© Sputnik . Mikhail Alaeddin الاستخبارات الروسية ترصد استعدادات لعملية عسكرية أمريكية ضد فنزويلا . وقال ناريشكين للصحفيين: "لدى هيئة الاستخبارات الخارجية أوسع العلاقات مع أجهزة الاستخبارات في البلدان الأخرى، وهي لم تتوقف أبدًا، بما في ذلك الاتصالات مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية".

وأشار ناريشكين إلى أنه كان قد التقى في وقت سابق مع مدير وكالة المخابرات المركزية آنذاك مايك بومبيو.

وأضاف ناريشكين قائلا: "كان ذلك الوقت مثمرًا جدًا في تطوير اتصالاتنا وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتحليلية".

وأردف ناريشكين: "بعد ذلك، وبسبب ازدياد الأزمة السياسية الداخلية في الولايات المتحدة الأميركية، تقلصت هذه الاتصالات، ولا أخفي، لقد واصلنا تبادل المعلومات التشغيلية، خاصة حول موضوع مكافحة الإرهاب".

وختم مدير الاستخبارات الروسية: "ومع مدراء الأجهزة الخاصة الأخرى، بما في ذلك في أوروبا الغربية، يتم الحفاظ على التواصل والتفاعل من خلال قناة الشراكة ضمن نظام ثابت ومثمر للغاية".