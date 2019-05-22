بوتين: روسيا وفيتنام تعملان على توسيع التعاون في مجال الاقتصاد والسياسة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا وفيتنام توسعان تعاونهما في مجال الاقتصاد وعلى الساحة الدولية.

أجرى الرئيس الروسي مقابلة مع رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية، نغوين شوان فوك، وقال بوتين: لست بحاجة إلى التحدث عن الجانب الرسمي لعلاقاتنا، فهي بالطبع ذات طبيعة استراتيجية، قائمة على تقاليد الصداقة ووحدة وجهات النظر حول العديد من القضايا.

وأضاف بوتين، بالإضافة إلى ذلك، فإن حجم التبادل التجاري ينمو والتفاعل بين البلدين يتوسع في مختلف المجالات، وقال: نحن نوسع تعاوننا في مجال الاقتصاد والسياسة، وننسق جهودنا على الساحة الدولية.

وأشار بوتين "أعلم أنكم ووفدكم لديكم برنامج كبير للغاية خلال بقائكم في روسيا هذه المرة، وأنا متأكد من أن زيارتكم ستعطي دفعة جيدة لتنمية علاقاتنا".

من جهته، أكد رئيس الوزراء الفيتنامي، أن الجمهورية تولي أهمية كبرى للعلاقات والشراكة الاستراتيجية الشاملة، التي تطورت بين البلدين، وقال: فيتنام والشعب الفيتنامي، دائما يهتم بعناية للعلاقات الثنائية، كما نتذكر دائما المساعدة والدعم القيمين اللذين قدمهما الشعب الروسي لفيتنام خلال سنوات كفاحنا ضد المعتدي، وكذلك في التطور اللاحق لبلدنا.

في سياق آخر، اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي، سابقا، على تعزيز التعاون بين موسكو وفيتنام في مجال مكافحة الإرهاب وإنتاج وتهريب المخدرات وغيرها من التهديدات.

كما أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، في وقت سابق، أنها تعتزم استكمال أعمال استكشاف الغاز في حقل باو وانغ في فيتنام بالمشاركة مع الشركة الفيتنامية "بتروفيتنام".