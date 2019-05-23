روسيا تتجاهل دعوة الناتو

وقال ستيوارت بيتش، رئيس اللجنة العسكرية للناتو، إن الحلف يرفض الاعتراف بـ"ضم" القرم إلى روسيا ويدعو موسكو إلى الانسحاب من القرم.

© Sputnik . Sergey Malgavko بوتين: موضوع القرم انتهى

وجدد بيتش أيضا دعوة الناتو إلى إخلاء سبيل البحارة العسكريين الأوكرانيين الذين "تحتجزهم" روسيا.

ولا بد من الإشارة إلى أنه لا يمكن أن تلبي روسيا دعوات من هذا القبيل، لأن موسكو وافقت على إعادة الهوية الروسية لشبه جزيرة القرم امتثالا لرغبة أهالي القرم الذين صوتوا في مارس/آذار 2014 لصالح استعادة إقليمهم لوضعه كأحد الأقاليم الروسية. ونُقلت تبعية القرم من روسيا إلى جمهورية أوكرانيا في بداية خمسينات القرن الماضي.

وقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التمسك بقرار أهالي القرم بالعودة إلى أحضان الوطن الروسي حين قال إن موضوع القرم انتهى.

أما بالنسبة للبحارة العسكريين الأوكرانيين الذين اضطر حرس الحدود الروسي إلى إيقاف سفنهم عندما حاولت انتهاك حرمة الحدود الروسية في مضيق كيرتش يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، فقد جددت محكمة موسكو، يوم الأربعاء الماضي، حبسهم على ذمة التحقيق.