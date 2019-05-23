روسيا ترفع غطاء السرية عن أحدث عربة مدرعة

أميط اللثام عن عربة مدرعة روسية جديدة من نوع "تايفون".

وتم كشف غطاء السرية عن عربة "تايفون بي في أو" خلال مسابقة عسكرية.

© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation روسيا تتحدى الدرع الصاروخي الأمريكي بصاروخ جديد

وأعلن جهاز الإعلام التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية أن اليوم الثاني من مسابقة "السماء الصافية" التي نظمها مركز تدريب قوات الدفاع الجوي التابع للقوات البرية، شهد اختبار عربتين من عربات "تايفون بي ي أو". وقامت العربتان باجتياز شتى العوائق المصطنعة.

وخصصت العربة المدرعة الجديدة من نوع "تايفون" لنقل طواقم منظومات صواريخ "إيغلا" المحمولة على الكتف المضادة للطائرات.

ويُعتقد أن العربة المدرعة الجديدة رباعية الدفع ستعزز فاعلية قوات الدفاع الجوي أثناء صد الهجوم الجوي.