روسيا ترفع غطاء السرية عن أحدث عربة مدرعة

وتم كشف غطاء السرية عن عربة "تايفون بي في أو" خلال مسابقة عسكرية.
وأعلن جهاز الإعلام التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية أن اليوم الثاني من مسابقة "السماء الصافية" التي نظمها مركز تدريب قوات الدفاع الجوي التابع للقوات البرية، شهد اختبار عربتين من عربات "تايفون بي ي أو". وقامت العربتان باجتياز شتى العوائق المصطنعة.
وخصصت العربة المدرعة الجديدة من نوع "تايفون" لنقل طواقم منظومات صواريخ "إيغلا" المحمولة على الكتف المضادة للطائرات.
ويُعتقد أن العربة المدرعة الجديدة رباعية الدفع ستعزز فاعلية قوات الدفاع الجوي أثناء صد الهجوم الجوي.
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