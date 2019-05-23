الخارجية الروسية: الحديث عن وساطة روسية بين الدول العربية وإيران ليس مناسبا

وقال فيرشينين للصحفيين على هامش مؤتمر ليخاتشوف العلمي التاسع عشر الدولي في سان بطرسبرغ، رداً على سؤال حول الوساطة المحتملة بين الدول العربية وإيران: "ليس من المناسب أن تكون وسيطا لشيئ لم يوجد بعد".

يتبع..